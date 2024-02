Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.



Westliche Bauteile in nordkoreanischen Raketen: An Russland gelieferte Raketen aus Nordkorea sind einem Bericht zufolge mit etlichen Bauteilen aus westlichen Ländern konstruiert worden. Das ergab die Analyse der Trümmer einer in der ukrainischen Stadt Charkiw niedergegangenen ballistischen Rakete aus nordkoreanischer Produktion. Mehr dazu

Schwarzes Superloch entdeckt: Ein australisches Forschungsteam hat von Chile aus ein Schwarzes Loch entdeckt, das von eine extrem hellen Quasar (Galaxie mit sehr aktivem und energiereichen Kern) umgeben ist. Das berichtet das Fachjournal „Nature Astronomy“. Es verschlingt jeden Tag die Masse einer Sonne.

Arnautovic Matchwinner in Champions League: Inter Mailand hat sich dank ÖFB-Kicker Marko Arnautovic eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League verschafft. Mehr dazu

EU halbiert Feinstaub-Grenzwert: Mit den neuen Regeln soll sichergestellt werden, dass die Luftverschmutzung in Europa die menschliche Gesundheit nicht schädigt. Das teilt das Europaparlament mit. Mehr dazu

FPÖ-Politiker Rabl kandidiert für jüdischen Gedenkverein: Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl will stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Österreichs Freunde von Yad Vashem“ werden. Mehr dazu

100.000 Euro fürs erste Eigenheim: Soll der Staat Häuslbauern unter die Arme greifen? Der Wohnungsmarkt bricht ein, die Baubranche auch. Die Sozialpartner fordern nun einen Eigenheimbonus von 20 Prozent. Ist das sinnvoll und löst die Gieskanne das Problem? Bevor die Bundesregierung heute ihre Immobilienpaket präsentiert, ordnet Madlen Stottmeyer in der aktuellen Podcast-Folge den Eigenheimbonus ein und sagt, wieso es der Immobranche anhaltend schlecht geht. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über eine sensationelle rote Brille. Mehr dazu