Zwei Jahre Krieg: „Für die Ukrainer ist aufgeben keine Option“

Zum zweiten Jahrestag des Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar ist „Presse“-Reporterin Jutta Sommerbauer in unserem Podcast zu Gast. Sie berichtet von ihrer jüngsten Reise in die Ukraine, erzählt von der Stimmung in der Ukraine und erklärt, wieso der Tod von Nawalny in der Ukraine mit einer gewissen Empathielosigkeit aufgenommen wurde.

Gast: Jutta Sommerbauer, „Die Presse“

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Quelle: Firstpost/YouTube

