In „Einige Herren sagten etwas dazu“ erzählt Nicole Seifert fesselnd und sarkastisch die Geschichte der Autorinnen, die an den berühmten Literaturtreffen teilnahmen – und vom männlichen Blick auf sie.

Das erste Mal bei der Gruppe 47, diesem erlesenen Literaturzirkel der deutschen Nachkriegszeit: Ruth Rehmann hat sich das anders vorgestellt. Die Männer bechern abends unter Hirschgeweihen und reden, sich duzend, über Steuer, Autos, Essen und Politik. Günter Eich sieht aus wie ein Beamter, Heinrich Böll könnte man für den Hausmeister halten. Und als sie von einem gefragt wird, ob sie auch lesen wird, und sich unsicher gibt, kriegt sie zu hören: „Besser nicht, es sind sowieso immer zu viele“. Sie liest dann doch. Auf dem Weg zum Podium hörte sie einen Mann seinem Nachbarn zuraunen: „Die Dame ist fürs Feuer.“

Selbstzeugnisse sind keine Protokolle: Die Erinnerung an den Satz „Die Dame ist fürs Feuer“ hat Rehmann später mehrfach bekräftigt, bei anderen Details sind offenbar Erinnerungen an mehrere Treffen zusammengeflossen. Aus der Sicht dieser 2016 verstorbenen Schriftstellerin, außerdem Musikerin, Lehrerin, später auch Friedensaktivistin und Grünen-Politikerin gleitet die Autorin und Übersetzerin Nicole Seifert jedenfalls in die erste, fesselnd erzählte weibliche Geschichte der Gruppe 47 hinein. Sie porträtiert dabei ausführlich die Autorinnen und schildert ihre Rezeption in und außerhalb der Gruppe – Letzteres mit einigem Sarkasmus, den ja schon der Titel verspricht: „Einige Herren sagten etwas dazu“.

Gabriele Wohmann: Privatliteratur?

Frauen in der Gruppe 47 – das waren um vieles mehr als die Österreicherinnen Ingeborg Bachmann und Ilse Aichinger, auch wenn sie immer eine kleine Minderheit zwischen Männern blieben. Auch die später jahrzehntelang erfolgreiche Schriftstellerin Gabriele Wohmann zählte dazu. Bei der Auslandstagung der Gruppe 1966 in Princeton, wo Peter Handke der Gegenwartsliteratur „Beschreibungsimpotenz“ vorwarf, wurde über ihren Text heftig diskutiert. Kollegen warfen ihr Irrelevanz vor, weil sie „nur“ über „Privates“ schreibe. „War es Zufall“, fragt Seifert, „dass die Männer ausgerechnet auf diese Erzählung von Gabriele Wohmann so grundsätzlich und heftig reagierten, nicht aber – in den Worten des Kritikers Jörg Magenau – auf die ,lange Reihe langweiliger Männer’, die zuvor gelesen hatten?“ Nach ihrem Tod 2015 wurde sie in Nachrufen als „das Spice Girl“ der Gruppe 47 bezeichnet, immer wieder schon in früheren Beschreibungen auf ihr Äußeres reduziert. Dabei, so Seifert, kämen die „seismografischen Erschütterungen im Empfinden und im Miteinander“, die sie beschreibe, „in diesem Umfang einer Mentalitätsgeschichte der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit eines gesamten Milieus gleich.“ Nicht als Autorin, sondern als Frauen wurden Teilnehmerinnen offenbar vor allem wahrgenommen.

Das zeigen auch die Erinnerungen Hans Werner Richters an Ilse Aichinger, die große österreichische Autorin. Sie wird von ihm zuallererst nicht als Schriftstellerin beschrieben, sondern als „schöne Frau“, die einigen männlichen Teilnehmern die „Contenance“ geraubt habe. Dann erzählt er, wie sie ihn 1951 bei einer Tagung spätabends um Hilfe gebeten hätte, in ihrem Zimmer liege ein nackter Mann. Der entpuppte sich als junger Lyriker, auf der Couch sei zudem Heinrich Böll gesessen und habe sich schlafend gestellt. Derartige „Scherze“ seien, schreibt er, in diesen Jahren üblich gewesen.

„Hast du mit ihm geschlafen?“

„Dich hat Hans Werner (Richter, Anm. d. Red.) eingeladen? Hast du mit ihm geschlafen?“, fragte der deutsche Autor Hans Christoph Buch die 23-jährige Autorin, Herausgeberin und Übersetzerin Elisabeth Plessen, als er 1967 hörte, dass sie von Richter per Postkarte zur Teilnahme eingeladen worden war.

Auch die deutsche Autorin Gisela Elsner scheint ihren männlichen Kollegen vor allem durch ihr Äußeres interessant gewesen zu sein. Ihre „Blätter fallen nicht wie von weit, sondern wie Messer oder Beile, und sie treffen meist punktgenau“, schrieb Elfriede Jelinek über sie. 1962 las sie einen Text „Riesenzwerge“ über ein Spiel zwischen sieben Geschwistern, das ins Schreckliche ausartet: Erst wollen sie den Jüngsten unter ihnen ermorden, dann zwingen sie Mutter und Vater, ein weiteres Kind zu zeugen. Elsner schrieb meisterhaft und vernichtend über bürgerliche Zustände, indem sie sie ins Groteske und Absurde zog. Dennoch, so Seifert, sei sie als Gesellschaftskritikerin nie ernst genommen worden. Bücher über die Gruppe 47 beschränken sich darauf, ihren Namen aufzuzählen. Nur in „Die Gruppe 47“ von Heinrich Böttiger wird etwas mehr über sie erzählt: Eingeführt wird sie dort als „dämonisch attraktiv“ mit „kurzem Lederröckchen“: als Frau, nach der alle Männer „gelechzt“ hätten.

Für die Tagung 1962 in Berlin anlässlich des fünfzehnjährigen Jubiläums der Gruppe 47 bestellte Hans Werner Richter übrigens beim Gastgeber unter anderem: „schöne Mädchen von 15 bis 45“.

„Einige Herren sagten etwas dazu. Die Autorinnen der Gruppe 47“ von Nicole Seifert: 341 S., Euro 23,50 (Kiepenheuer und Witsch).