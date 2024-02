Realo-Sozis und Staatsdrogengegner

Selten waren sich die Experten so einig, dass eine Idee schlecht ist, wie beim „Eigenheimbonus“. Die Regierung hat dem Vorschlag eine Absage erteilt. Manche Gewerkschafter sind besser in der ökonomischen Realität verhaftet, als sie uns glauben machen. Und manche selbsternannte „Gegner der Droge Staat“ haben in Wahrheit überhaupt kein Problem mit großzügigen staatlichen Förderungen.



Jeannine Hierländer

stv. Ressortleiterin Economist





Guten Morgen!

Ereignisreiche innenpolitische Tage sind das, aber nicht unbedingt wegen der Ereignisse, sondern wegen der Einblicke, die sie liefern. Es begann vorige Woche, als der SPÖ-Gewerkschafter Josef Muchitsch seinem Parteichef Andreas Babler via „Kleine Zeitung” ausrichtete, er müsse sich wirtschaftsfreundlicher positionieren. „Der Andi darf nicht als Schreckgespenst der Wirtschaft dastehen”, sagte Muchitsch, der sich öffentlich gern als Polterer gibt, in manchen Fragen aber recht gut in der ökonomisch-politischen Realität verhaftet ist, was auffällt, sobald man ihm etwas genauer zuhört.

Zum Beispiel in einem Interview, das der Bau-Holz-Gewerkschafter meinem Innenpolitik-Kollegen Klaus Knittelfelder gab. „Wie stehen Sie zur 32-Stunden-Woche bei vollem Lohn, wie Babler sie fordert?”, fragte Knittelfelder. „Arbeitszeitverkürzung findet ohnehin statt. Nicht gesetzlich, aber über Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen, da sind schon jetzt oft weniger als 40 Wochenstunden vorgesehen”, antwortete Muchitsch. Das klingt schon sehr realo für einen Sozi, und das sind jetzt nicht meine Worte, sondern die von Muchitsch selber, wie Sie hier nachlesen können.

Ein Wirtschaftskämmerer hätte wohl nicht anders geantwortet. Harald Mahrer zum Beispiel, Boss der mächtigen Unternehmervertretung, der, laut Eigendefinition, größte „Gegner der Droge” Staat, wie er unlängst dem „Kurier” sagte. Mit staatlicher Arbeitszeitverkürzung kann er zwar überhaupt nichts anfangen, mit staatlichen Förderungen hat er aber offenbar weniger Probleme, wie ein anderes Ereignis zeigte.