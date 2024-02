Schönberg? Zwölftonmusik? Wollen wir‘s versuchen?

Die Philharmoniker spielen in ihrem kommenden Abonnementkonzert (live in Ö1 am Sonntag, 11.03 Uhr) Arnold Schönbergs Orchestervariationen op. 31 unter Franz Welser-Möst. Das erste große Werk in der berüchtigten Zwölftonmethode, was für viele Musikfreunde noch 100 Jahre danach wie eine gefährliche Drohung klingt. Für alle, die es im Schönbergjahr dennoch einmal versuchen möchten, erläutert Wilhelm Sinkovicz in seinem Musiksalon das Schlüsselwerk der musikalischen Moderne Schritt für Schritt. Die Musik dazu machen die Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan (DG).

Über den Podcast: "Presse"-Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz präsentiert seine Lieblingsaufnahmen und lädt uns ein, mit ihm in seiner Klassiksammlung zu wühlen und einzudringen in die Geheimnisse von Mozart, Bach, Beethoven und anderen. Ein Podcast für Kenner und Neulinge. Jeden Donnerstag auf der Webseite der "Presse" und überall, wo es Podcasts gibt.

Grafik: David Jablonski.