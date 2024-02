Kann österreichisches Biogas russisches Erdgas ersetzen?

Ein Biogasbehälter - davon soll es künftig sehr viel mehr in Österreich geben.

Mit dem Erneuerbare-Gas-Gesetz will die Regierung einen weiteren Schritt Richtung Erneuerbare gehen: Bis 2030 sollen zehn Prozent des heimischen Gasbedarfs mit Biogas gedeckt werden. Doch kann österreichisches Biomethan russisches Erdgas ersetzen?

Mit dem Gas ist das so eine Sache in Österreich. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine soll die Abhängigkeit von russischem Gas aus politischen und ökologischen Gründen beendet werden, doch nach wie vor kauft Österreich den größten Teil seines Erdgases in Russland ein.

In dieser Folge besprechen Matthias Auer und Julia Wenzel über die Pläne der Regierung, einen Teil des österreichischen Gasbedarfs mit heimischem Biogas zu decken, und was es für einen risikolosen Ausstieg aus russischen Erdgas bräuchte.

Gast: Julia Wenzel, Matthias Auer, „Die Presse“

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger



