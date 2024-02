Michael Köhlmeier: Ich muss mich schon an der eigenen Nase nehmen, ich war selbst sehr links. Den meisten Linken war der Stalin natürlich immer peinlich, der stand für die Späne, die beim Hobeln fallen, so wie ein Robespierre. Aber die Revolution selbst stellten viele nicht infrage. Wenn jemand heute Lenin als den Guten sieht und Stalin als den Bösen oder gar Trotzki als den Guten und Lenin als den Bösen, ist das geschichtsblind. Viele Linke haben sich auch eingeredet, dass die sogenannte „Oktoberrevolution“ eine Revolution war, eine Volkserhebung. Tatsächlich war es der Putsch einer straff organisierten Partei. Als ich jung war und in Marburg an der Lahn studierte, wurde Lenin fast ein Heiligenschein aufgesetzt, er habe ja vor Stalin gewarnt …