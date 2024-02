Kurz-Prozess: „Ein Fall von Falschaussage“

Die Anklage plädierte für eine Verurteilung von Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli. „Selten war ein Fall von Falschaussage so klar gelagert“, hieß es. Die Beschuldigten hielten dagegen und forderten Freisprüche.

Kurz vor Urteilsverkündung im Falschaussage-Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und den vormaligen Kabinettschef im Bundeskanzleramt Bernhard Bonelli (beide ÖVP) drängte die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die WKStA, auf einen Schuldspruch. „Selten war ein Fall von Falschaussage so klar gelagert“, gab Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic an.

Schon als Kurz die ÖVP als Bundesparteiobmann übernommen hatte, habe er sich Entscheidungsgewalten gesichert. „Es war sehr zentral organisiert.“ Auch bei der Regierungsbildung habe sich Kurz Entscheidungsrechte vorbehalten. In einem sogenannten Sideletter seien gleich unter Punkt A Personalia zu finden, darunter Posten bei der Staatsholding Öbag. „Für Kurz hatten Personalentscheidungen höchste Priorität.“ 2018 habe Kurz mit Schmid abgemacht, dass dieser Öbag-Vorstand werde solle. Die an Schmid gesandte Chat-Nachricht „Kriegst eh alles, was du willst“, künde davon.

Ruf nach kombinierter Strafe

Der zweite WKStA-Vertreter, Oberstaatsanwalt Roland Koch, forderte eine bedingte Haftstrafe in Verbindung mit einer (unbedingten) Geldstrafe. Denn: „Wenn ein amtierender Bundeskanzler vor dem Parlament vorsätzlich die Unwahrheit sagt, ist der Schaden ungleich größer, als wenn die Tat von einem kleinen Beamten getätigt wird.“ Auch Bonelli solle ähnlich, wenn auch etwas „moderater“ bestraft werden.

Verteidiger Otto Dietrich hielt in seinem Plädoyer naturgemäß dagegen: Kurz habe „nicht falsch ausgesagt“. Und er erinnerte daran: „Im Untersuchungsausschuss hat er wahrheitsgemäß auszusagen, von vollständig ist nicht die Rede.“

Zur Erinnerung die eigentlichen Vorwürfe: Die WKStA hat den früheren Bundeskanzler und dessen damaligen Kabinettschef Bonelli der falschen Beweisaussage vor dem parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss angeklagt. Kurz soll am 24. Juni 2020 unwahr ausgesagt haben. Er soll „tatsachenwidrig“ seine eigene Rolle bei der Besetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Staatsholding Öbag heruntergespielt haben. Bonelli soll bei diesem Thema ebenfalls von der Wahrheit abgewichen sein (er sagte im Jänner 2021 aus). Beide haben die Vorwürfe von Anfang an bestritten.

Den Beginn des zwölften und letzten Prozesstags machte die Einvernahme des russischen Managers Aleko A. Nachdem sich der Zeuge zuletzt wegen angeblich kurzfristig aufgetretener Übelkeit entschuldigt hatte, klappte es nun mit der Videokonferenz nach Moskau (persönlich erscheinen wollte Aleko A. nicht). Mit den aufmunternden Worten „Gut, dann auf nach Moskau!“, startete der Richter die Videobefragung.

Der Zeuge berichtete von einem Treffen mit Thomas Schmid, dem vormaligen Öbag-Vorstand, im August vorigen Jahres in Amsterdam. Schmid, ehemals enger Vertrauter von Kurz, trat nun im Prozess als Hauptbelastungszeuge auf.

Als solcher hatte er angegeben, Kurz habe sehr wohl bei den Personalagenden der Öbag mitgemischt. Dementsprechende Chats, die Schmid per Mobiltelefon geführt hat, stellen ebenfalls eine Belastung für die Beschuldigten dar.

Rätsel um Schmids Qualifikation

Aber zurück nach Moskau: Weil Schmid nach Auffliegen diverser Affären (in der Inseratenaffäre, Stichwort: „Beinschab-Tool“, wird auch Kurz als Beschuldigter geführt) seinen Öbag-Spitzenposten verlor, danach in die Niederlande auswanderte und auf Jobsuche ging, kam es zum Treffen mit zwei Russen. Diese, Valery A. (er sagte am vorigen Prozesstag aus) und eben Aleko A., suchten einen Manager für ein Ölfeld. Warum gerade Schmid dafür geeignet gewesen sein soll, blieb bis zuletzt offen.

Laut den Russen seien sie von dessen Lebenslauf beeindruckt gewesen, den sie von einem in London tätigen Banker, der auch Schmid kennt, geschickt bekamen. So kam es zu zwei Treffen. Am Rande dieser Zusammenkünfte soll Schmid auch begonnen haben, über seine Probleme mit der österreichischen Justiz zu sprechen. Laut dem am Freitag zugeschalteten Zeugen Aleko A. habe Schmid gesagt, er sei großem Druck der WKStA ausgesetzt. Hintergrund: Schmid kooperiert bereits seit 2022 mit der WKStA, denn er strebt den Kronzeugenstatus an.

Ob Schmid auch erzählt habe, dass er der WKStA etwas Unwahres auftische, wollte der Richter von dem russischen Zeugen wissen. Aleko A.: „Nicht alles, was er gesagt hat, war seiner Erinnerung nach wahr.“ Damit wurde Aleko A. deutlicher als sein Landsmann Valery A., der nur erklärt hatte, er habe den „Eindruck“ gehabt, dass Schmid auch etwas Unwahres angeben würde, nur um – als Kronzeuge – einer weiteren strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen.

»Eine unbedingte Haftstrafe wäre ein Promi-Malus, den soll es für Kurz aber auch nicht geben.« Ankläger Roland Koch

Und was sagt Thomas Schmid zu alledem? Obgleich er bereits ausführlich zu Wort gekommen war, wobei er klargemacht hatte, dass der Ex-Kanzler sehr wohl bei den Besetzungen der Öbag-Posten mitgeredet habe, wurde er nun neuerlich befragt. Ebenfalls per Videokonferenz. Schmid wurde aus Amsterdam zugeschaltet. Kaum etwas von dem, was die Russen sagten, entspreche der Wahrheit, so Schmid.

Ob er bei der WKStA die Unwahrheit gesagt habe, will der Richter wissen. Antwort: „Das ist ein vollkommener Unsinn.“ Auch habe er nie gesagt, dass ihn die WKStA unter Druck setze. Die beiden Treffen seien ihm seltsam vorgekommen. Über den angeblich zu vergebenden Job in der Ölbranche sei nichts Konkretes gesagt worden. Schmid: „Mir kam das merkwürdig vor, dass man nicht über das Projekt redet, sondern über Architektur, Ballett, Kunst und Kultur.“ Dass er nun von Aleko A. belastet werde, sei unverständlich. Dieser Mann sei nämlich nur beim zweiten der beiden Treffen dabei gewesen, habe kaum etwas gefragt, sondern fortwährend telefoniert und bei einem gemeinsamen Spaziergang hinten nachgegangen. Noch immer im Dunkeln blieb indessen, auf welchen Wegen die Geschichte vom Gespräch zwischen Schmid und den Russen ihren Weg zu Sebastian Kurz fand. Dass für Schmid eine Falle ausgelegt worden sei, wollte die WKStA zuletzt „nicht ausschließen“.