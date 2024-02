Die Sberbank ist eine der prominenteren russischen Investitionen in Österreich, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine zurückgefahren wurde.

Die ersten zwei Jahre des Krieges in der Ukraine brachten auch eine wirtschaftliche Abwendung Österreichs von Russland. Diese erfolgte aber in einem überschaubaren Ausmaß. Ein Grund dafür sind justament die Sanktionen.

Wien. Am eindrucksvollsten ist die Veränderung wahrscheinlich in noblen Wintersportorten wie Kitzbühel oder Lech zu spüren. Waren dort in den Jahren vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine russische Touristen ein wichtiger und gern gesehener, weil zahlungskräftiger Teil der Kundschaft, so sind diese inzwischen weitgehend verschwunden. Eine Entwicklung, die sich auch in den Zahlen der Statistik widerspiegelt.