Verjüngungskur für Stauden

Die meisten Sommerblüher wollen alle paar Jahre geteilt und somit vor dem Vergreisen bewahrt werden, und jetzt ist die beste Zeit für den Griff zum gut gewetzten Spaten.

Das Schöne an einem Garten, der bereits über die Frühlingsphase seiner Existenz hinausgewachsen ist, besteht in der Fülle, aus der man schöpfen kann. Blütenstauden und Zwiebelpflanzen haben sich über die Jahre ausgebreitet, Sträucher sind in stattliche Höhe gewachsen, und wenn man weiß, wie es funktioniert, lassen sich fast alle Pflanzen, selbst Rosen, auf unterschiedliche Art und Weise vermehren, etwa durch Steckhölzer und Samen, durch Absenker und durch andere Maßnahmen, für die man etwas Geduld braucht.

So wächst die bestehende Substanz zu einer bunten Spielwiese heran, die immer wieder umgestaltet werden kann, und man muss keinen Cent dafür ausgeben. Die einfachste Methode kommt nun zum Tragen, und zwar das Abstechen, Verpflanzen und Verjüngen von älteren Blütenstauden. Jetzt sollte man den ersten Durchgang hurtig angehen, denn da draußen spitzelt es bereits grün im fahlen Laube. Da und dort blühen schon die Leberblümchen, Zwerg-Iris, Schnee- und Lenzrosen, und auch der Reigen der Sträucherblüte hat mit dem Winterjasmin und den ersten Forsythien eingesetzt. Der Startschuss für das Staudenteilen ist somit erfolgt, und diese Maßnahme ist sogar notwendig, will man die eher Kurzlebigen am Blühen und Gedeihen erhalten.