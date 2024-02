Ankerbrot verabschiedet sich endgültig aus Favoriten

Auf dem Areal in der Absberggasse ist ein Klimacampus geplant. Der neue Produktionsstandort befindet sich in Lichtenwörth.

Nun ist es soweit: Die Ankerbrot-Bäckerei in Wien Favoriten verabschiedet sich nach mehr als 130 Jahren aus der Absberggasse im 10. Bezirk. Was im vorigen Jahrhundert ein idealer Standort war, entspricht jedoch nicht mehr den Anforderungen an moderne Produktionsgegebenheiten. Das Areal ist mittlerweile fast komplett von Wohnhäusern umgeben, die Gebäude sind zum Teil denkmalgeschützt. In Lichtenwörth, dem zweiten Standort von Ankerbrot, hat die Bäckerei bereits ihren Betrieb aufgenommen. Die offizielle Eröffnung findet im April statt.

Die Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer erfolgte vergangenen Freitag im Rahmen einer kleinen Feier in der historischen Expedithalle. Unter den Gästen waren Walter Karger, Geschäftsführer Ankerbrot, Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, Erhard F. Grossnigg und Kerstin Gelbmann von der Ankerbrot-Muttergesellschaft Austro Holding sowie Immobilienentwickler Peter Ulm, CEO der allora Immobilien GmbH und Vertreter des neuen Eigentümers der Liegenschaft. Auf dem Areal in der Absberggasse wird in den nächsten Jahren der sogenannte Zukunftsanker entstehen, der künftig den Klimacampus beherbergen wird – 12.000 m2 Mietfläche für Büro, Labor, Gewerbe, Forschung & Entwicklung sowie Bildung.

Auch die Ankerbrot-Verwaltung ist bereits umgezogen, in die Haidingergasse 1 im 3. Bezirk – auf 1200 m2 Bürofläche des Immobilienunternehmens CA Immo, vermittelt vom Wiener Maklerunternehmen EDEX Immobilien. Der neue Office-Standort an der Erdberger Lände beherbergt auf der Hälfte der Fläche das Anker-Ausbildungszentrum samt Trainingsfiliale, Kassaschulungsraum und Platz für beispielsweise die laufenden Barista-Ausbildungen. (red.)

Mehr Infos zum neuen Projekt: www.zukunftsanker.at