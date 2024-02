Die bedrohliche Flut der KI-Books auf Amazon

Amazon wird von KI-generierten E-Books überschwemmt, die nicht nur wertlos sind, sondern immer wieder auch gefährlich. „Die Presse“ hat sich dieses toxische Gemisch genauer angesehen und den Konzern dazu befragt.

Wenige Stunden, nachdem Alexej Nawalny am 16. Februar in einem russischen Gefängnis starb, erschienen auf Amazon etliche Biografien des russischen Regimekritikers. Schon eine schnelle Suche im E-Book-Bereich des Handelsriesen führt zu mindestens 15 Neuerscheinungen, die allesamt einige Ähnlichkeiten aufweisen: Sie sind mit 30 bis 50 Seiten recht schmal. Sie sind schmucklos in ihrer Cover-Gestaltung – weißer Text auf schwarzem Grund. Und sie haben unüblich lange, deskriptive (und dabei einigermaßen skurrile) Titel: „Biografie von Alexej Nawalny: Der Korruption trotzen; Die mutige Reise von Alexei Nawalny – Eine umfassende Biographie von Russlands führender Oppositionsfigur“, lautet der Titel eines Buchs, das für 6,49 Euro zu haben ist. „Alexei Navalny Todesursache: Die komplette Geschichte, wie Wladimir Putins schärfster Fein im Gefängnis starb, seine letzten Momente, Wissenswertes und die Reaktion westlicher Führers (sic!)“ heißt ein anderes (für 5,99 Euro).

„Die Presse“ testete mit GPT Zero