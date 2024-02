Extrem lange Gigaliner drängen auf EU-Straßen

Deutschlands Verkehrsminister setzt auf eine Ausweitung der erlaubten Fahrstrecken in der EU. Österreich hält dagegen. Was spricht für, was gegen die Riesen-Lkw?

Brüssel/Wien. Strecke um Strecke wird in der EU für die über 25 Meter langen Riesen-Lkw geöffnet. Sowohl die EU-Kommission als auch der deutsche Verkehrsminister, Volker Wissing, drängen auf eine ausgeweitete Zulassung. Erst Ende 2023 hat der FDP-Politiker mit seinem dänischen Amtskollegen, Thomas Danielsen, ein Abkommen über die grenzüberschreitende Nutzung der sogenannten Gigaliner unterzeichnet. Länder wie Österreich, Slowenien oder Polen stehen einer EU-weiten Genehmigung zwar noch entgegen, doch der Druck steigt. Der Verkehrsausschuss des EU-Parlaments hat im Februar der grenzüberschreitenden Vernetzung von Strecken, die für Gigaliner zugelassen sind, zugestimmt. Die Regelung dürfte im Juni von einer Mehrheit der Verkehrsminister abgesegnet werden.