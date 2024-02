Joe Biden und die Taylor-Swift-Verschwörung: „Das ist geheim“

US-Präsident und Talkshow-Gastgeber Seth Meyers (li.) beim Eis essen nach Aufzeichnung der Show in New York.

US-Präsident und Talkshow-Gastgeber Seth Meyers (li.) beim Eis essen nach Aufzeichnung der Show in New York. APA / AFP / Jim Watson

US-Präsident Joe Biden trat bei Komiker Setz Meyers auf. Ein weiterer Versuch, Bedenken über sein Alter zu zerstreuen. Er witzelte in der Show nicht nur über Verschwörungstheorien, sondern auch über Konkurrent Donald Trump: „Er ist ungefähr so alt wie ich, aber er kann sich den Namen seiner Frau nicht merken“.

Während eines Auftritts in der NBC-Sendung „Late Night with Seth Meyers“ am Montagabend Ortzszeit scherzte US-Präsident Joe Biden mit Komiker Meyers über Verschwörungstheorien, dass der Präsident und die Sängerin gemeinsame Sache machten. Umfragen würden zeigen, dass 18 Prozent der US-Amerikaner glaubten, Biden und Swift würden irgendwie zusammenarbeiten „Können Sie bestätigen oder dementieren, dass es eine aktive Verschwörung zwischen Ihnen und Frau Swift gibt?“ fragte Meyers Biden. „Woher haben Sie diese Information?“, witzelte der Präsident und erntete Gelächter. „Das ist geheim.“

Swift, deren enorme Popularität bei jungen Leuten ein Segen für den Präsidenten wäre, wenn er 2024 zur Wiederwahl antritt, unterstützte Biden bei der Wahl 2020, wie der Präsident erfreut feststellte. „Glauben Sie, dass sie wieder auftauchen könnte?“, fragte Meyers.. „Ich sagte Ihnen, es ist geheim“, antwortete Biden.

Bidens Auftritt in der Show, die am Montag aufgezeichnet und am Dienstag früh ausgestrahlt wurde, ist der jüngste Versuch des Präsidenten, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen und vor allem Bedenken wegen seines Alters zu zerstreuen, nachdem der Bericht eines Sonderberaters Fragen über sein Gedächtnis und seine geistige Schärfe aufgeworfen hatte.

Angriffe gegen Trump

So hat Biden seinen Vorgänger und wohl künftigen Konkurrenten um sein Amt, Donald Trump, scharf angegriffen. „Schauen Sie sich den anderen Typen an“, sagte Biden am Montag in der Talkshow des Komikers Seth Meyers über seinen 77-jährigen Widersacher. „Er ist ungefähr so alt wie ich, aber er kann sich den Namen seiner Frau nicht merken“, erklärte Biden und erntete damit Lacher und Beifall vom Publikum.

Der 81 Jahre alte Biden bezog sich dabei auf ein zuvor in der Sendung gezeigtes Video, in dem Trump seine Frau Melania offenbar „Mercedes“ nennt. Meyers, der in seiner beliebten Sendung auf NBC häufig Witze auf Kosten von Trump macht, hatte zuvor gesagt, Bidens hohes Alter sei „ein echtes Problem für amerikanische Wähler“. Biden betonte, es gehe darum, „wie alt deine Ideen sind“.

Recht auf Abtreibung

Trump wolle das Land in die Zeit von vor Roe v. Wade zurückbringen, sagte er mit Blick auf das Urteil, mit dem 1973 ein verfassungsmäßiges, landesweites Recht auf Schwangerschaftsabbruch festgeschrieben worden war. Vor eineinhalb Jahren hatte der von Trump sehr konservativ besetzte Oberste Gerichtshof der USA das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt. Seitdem ist das Recht auf Abtreibung nicht mehr in der Verfassung verankert und die Entscheidung liegt bei den einzelnen US-Staaten.

Beim Betreten der Bühne nahm sich Biden zudem selbst auf Korn, indem er zunächst so tat, als hätte er sich verirrt. Der älteste Präsident der Geschichte der USA war jüngst wegen mehrerer Aussetzer in die Kritik geraten. Bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November zeichnet sich ein erneutes Duell zwischen Biden und Trump ab. (APA)