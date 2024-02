Wird Ryan Gosling bei den Oscars singen?

„I‘m Just Ken“

Man munkelt, dass Ken-Darsteller Ryan Gosling bei der Oscarverleihung performen wird, das hat zumindest das Branchenblatt „Variety“ berichtet. Was man schon fix über die Oscar-Nacht weiß.

Schauspielerin Margot Robbie und Regisseurin Greta Gerwig mögen für „Barbie“ zwar nicht mit einem Oscar nominiert worden sein, die Chancen, dass die knallpinke Komödie die Preisgala dominiert, stehen trotzdem recht gut. Zum einen, weil Darstellerin America Ferrera als beste Nebendarstellerin nominiert wurde (als Gloria hat sie vor allem mit einem Monolog gegen das Patriarchat Eindruck hinterlassen) und Ryan Gosling als bester Nebendarsteller. Zum anderen, weil Gosling am 10. März das Publikum gar mit seinem Oscar-nominierten Hit „I‘m Just Ken“ beglücken dürfte, wie das Branchenportal „Variety“ in Berufung auf mehrere Quellen berichtet.

Anfang des Monats sagte Gosling gegenüber demselben Portal noch, dass er nicht eingeladen worden sei zu singen. „Es wäre vielleicht ein zu großes Risiko, mich singen zu lassen“, wurde er damals zitiert. Grundsätzlich wäre er aber offen dafür. Co-Komponist des Songs, Mark Ronson, äußerte derweil den Wunsch, Gosling bei den Oscars singen zu hören. Bestätigt hat die Film Academy den Auftritt Goslings bisher nicht, auch sonst wurden keine Performances bekannt gegeben.

Wer moderieren wird

Wer bei den Oscars moderieren wird, und wer dieses Jahr die Preise vergibt weiß man hingegen schon. Durch den Abend führen wird wie letztes Jahr der US-Anchorman und Comedian Jimmy Kimmel. Die goldenen Statuen sollen unter anderem von den Schauspielerinnen Zendaya, Michelle Yeoh, Lupita Nyong‘o, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange und Jamie Lee Curtis sowie den Schauspielern Mahershala Ali, Ke Huy Quan, Matthew McConaughey, Al Pacino, Brendan Fraser, Sam Rockwell und Nicolas Cage überreicht werden. (red.)