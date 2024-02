Warum der Kakaopreis gerade explodiert

Der Kakaopreis ist zuletzt an den Rohstoffmärkten in lichte Höhen geschossen. Und so schnell dürften sich die Preise auch nicht erholen. Schokolade könnte somit bald empfindlich teurer werden.

Acht Kilogramm Schokolade essen die Österreicherinnen und Österreicher durchschnittlich pro Jahr, so viel wie in fast keinem anderen Land auf der Welt. Der Großteil des Grund-Rohstoffes kommt aus Westafrika. Seit Monaten stocken aber die Kakaoanlieferungen in den wichtigsten Exporthäfen. Aus der Elfenbeinküste, dem mit Abstand wichtigsten Herkunftsland von Kakao, sind die Kakaoexporte seit Beginn der Saison im Herbst bis Anfang Februar um rund ein Drittel niedriger als im Vorjahr.

Auch im zweitgrößten Produzentenland Ghana sind die Kakao-Ausfuhren zuletzt eingebrochen. Der Finanzdienstleister Bloomberg rechnet in der laufenden Saison mit einem Ernteminus von 24 Prozent. Ein wesentlicher Grund dafür sei der Schmuggel von Kakaobohnen in Nachbarländer wie die Elfenbeinküste, wo durch staatliche Fixpreise im Handel bessere Preise erzielt werden können. Bloomberg schätzt, dass den Ghanaischen Kooperativen in der vergangenen Saison aufgrund von Schmuggel rund 150.000 Tonnen Kakao verloren gingen.

El Niño, Virus und Dürre