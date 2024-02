Putin ist kein Superman, sondern ein ziemlich unfähiger Manager

Wer dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, übermenschliche Kräfte zuschreibt, fällt auf den Meister des Aufplusterns herein.

Transnistrien? War da nicht was? Mit keinem Wort hat Wladimir Putin das Separatistengebilde auf moldauischem Staatsgebiet in seiner Rede an die Nation erwähnt. Zuvor sind in sozialen Netzwerken und westlichen Medien schon allerhand Szenarien kolportiert worden: Putin würde das Territorium, das seit Jahren am Tropf Moskaus hängt, am Donnerstag womöglich annektieren. Es wäre ja nicht das erste Mal, hieß es. Schließlich habe er das vor knapp zehn Jahren auf der Krim schon vorgemacht und unlängst in den besetzten ukrainischen Gebieten. Auf eines haben die düsteren Propheten vergessen: Russland hat derzeit gar nicht die militärischen Kapazitäten, dieses weit entfernte Gebiet einzugemeinden.