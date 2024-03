Der explosionsartige Aufstieg des Chipherstellers Nvidia zum drittwertvollsten Konzern der Welt ruft immer mehr Händler auf den Plan, die kein Ende der Rallye sehen wollen. Aber es gibt auch Skeptiker. Vielleicht sollte man auf sie hören, wenn man jetzt noch Nvidia-Aktien kaufen will. Denn es gibt Alternativen.

Mit den im Februar präsentierten Quartalszahlen und dem folgenden Kursfeuerwerk hat die Aktie von Nvidia zahlreiche Rekorde gebrochen. Am Tag nach der Bilanzpräsentation erhöhte sich der Börsenwert des US-Chipherstellers um 276 Milliarden Dollar. Noch nie in der Geschichte hat eine Firma an einem Tag mehr an Wert gewonnen. Zum Vergleich: Nvidias Konkurrent Intel, ein Urgestein an der Wall Street, ist momentan 180 Milliarden Dollar wert.

Nvidia hat mittlerweile die Marke von zwei Billionen Dollar geknackt und ist zum drittwertvollsten Konzern der Welt geworden. Ist er das wert? Und wie soll man das Aushängeschild der Künstlichen Intelligenz überhaupt einordnen?