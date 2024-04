Wien als Hochburg der Magenverkleinerungen

Eine Operation ist für die Betroffenen häufig die einzige Chance, ihr Gewicht nachhaltig in den Griff zu bekommen. Im Krankenhaus Göttlicher Heiland im 17. Bezirk werden jedes Jahr erfolgreich Hunderte Eingriffe durchgeführt.

Rund 3,7 Millionen Menschen über 15 Jahren sind in Österreich übergewichtig, 17 Prozent von ihnen adipös, wie aus Zahlen der Statistik Austria hervorgeht. Auch Kinder sind zunehmend betroffen. Schon mit acht Jahren leidet jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen unter Adipositas, definiert als chronische Krankheit mit einem BMI-Wert von 30 oder mehr.

Dieser Body-Mass-Index, der hinsichtlich Gesundheit und Lebensqualität nur bedingt aussagekräftig und dessen Bedeutung daher durchaus umstritten ist, ergibt sich aus Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Der BMI eines 1,85 m großen Mannes mit 95 kg beträgt also 27,8 kg/m².