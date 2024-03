Der Winter war zu kurz: Was die Gartenprofis nun empfehlen

Wenn die Forsythien blühen, gehören die Rosen geschnitten, auch wenn es gerade einmal Anfang März und bis zur gesichert frostfreien Zeit noch sehr lang hin ist.

Der Winter war zu kurz, finden die Hühner. Nach Monaten der Freiheit sind sie wieder auf das Areal des Obstgartens zurückgeworfen, und die Komposthaufen liegen unerreichbar jenseits des elektrisch durchpulsten Hühnerzauns.

Vor allem der riesige Mulchberg des Nachbarn, ideal schattig im Wäldchen gelegen und bis vor Kurzem Schauplatz kräftigen Gescharres und Gepickes nach delikaten Würmern, Engerlingen und Schneckeneiern, ist zum fernen Sehnsuchtsort geworden. Zumindest dem Oberhuhn schmeckt das gar nicht.

Nach anfänglich klagendem Gegacker und Gerenne entlang der Barriere hat es nun herausgefunden, dass der Zaun in Etappen genommen werden kann. Die Äste des Apfelbaums werden zur Leiter, behäbiges Geflatter führt in die Höhe, sodass die Hürde schließlich in schrägem Sinkflug überwunden werden kann.

Mehr lesen Kätzchen in Rosa

Es wird Disziplinierungsmaßnahmen in Form des Flügelstutzens hinnehmen müssen, das kecke Huhn, denn überall sprießt und keimt bereits die Saat der heurigen Saison und das Scharren muss ein Ende haben.