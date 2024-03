Lackstätter in der Wollzeile: Marktfahrer und Keksexperten

Familie Lackstätter fährt mit ihrem Geschirrauto seit Jahrzehnten auf Märkte rund um Wien. In ihrem Geschäft in der Wollzeile bekommt man Backzubehör, Küchenmesser, Pfannen – und mehr als 1500 verschiedene Keksausstecher.

Stefan Lackstätter ist viel unterwegs, gerade war er in Mistelbach, in Pöttsching und Leoben, demnächst wird er in Neusiedl sein, in Hollabrunn und in Illmitz: Seit mehr als 60 Jahren fährt die Familie auf Märkte, mehrmals pro Woche stehen die Lackstätters mit ihrem Geschirrauto vor allem in Niederösterreich und im Burgenland.

„Mein Urgroßvater hat mit Geschirr auf Märkten in ganz Österreich begonnen“, erzählt Stefan Lackstätter. 1964 übernahmen die Großeltern, inzwischen ist mit ihm und seiner Schwester Cornelia Stöckel gemeinsam mit den Eltern die vierte Generation mit an Bord. Der 36-Jährige hatte eigentlich anderes vor: Er ist EDV-Techniker – und entschied letztlich doch, ins Familienunternehmen einzusteigen.