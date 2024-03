Haushaltswaren: Ode an eine aussterbende Art

Sie werden immer weniger. Dabei findet man in diesen alten Geschäften nicht nur alles, was man in Haushalt und Küche braucht. Sondern entkommt kurz auch der überschnellen, durchdigitalisierten Welt.

Kaum betritt man das Geschäft, steht man schon einem Bekannten gegenüber, der in der Geldtasche kramt: 35 Cent sind gefragt, für zwei Muttern und eine Schraube, die bei der Vespa-Reparatur verloren gegangen sind.

Gerade hat ein Student eine Espressokanne gekauft, am Telefon versichert ein Mitarbeiter dem Anrufer, dass es genügend Balkon­erde gibt, schickt einen anderen Kunden weiter und ist ganz und gar nicht verwundert, als man nach dem Erwerb einer Knoblauchpresse, die so aussieht, als würde sie endlich einmal länger halten als ein Jahr, noch ein bisschen durch die Gänge streift: endlich ein ordentliches Rührschüsselset? Oder ein Küken-Keksausstecher für Ostern?

Von Schmortopf bis Schraube

Die Goldene Kugel ist eines dieser Geschäfte, in denen man vom Schmortopf bis zur einzelnen Schraube alles bekommt, was man im Haushalt braucht. Und von denen es immer weniger gibt.