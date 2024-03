Wer wird Donald Trumps Vizepräsident(in)?

Trump kann aus einem breiten Feld von Loyalisten wählen. Die Favoriten decken die Ränder seiner Basis ab: Frauen, People of Colour, Junge. Wer steht auf der Shortlist?

New York/Washington, D. C. Am Donnerstag lernen die USA eine Frau kennen, die sie möglicherweise in den kommenden vier Jahren noch öfter zu Gesicht bekommen werden. Katie Britt, Senatorin aus Alabama, wird da die republikanische Antwort auf Präsident Joe Bidens Rede zur Lage der Nation liefern. Und das politische Washington wird die 42-Jährige mit Argusaugen beobachten.

Denn Britt, seit 2022 im Kongress, wird in konservativen Kreisen seit einigen Wochen als Donald Trumps Wunsch-Vizepräsidentin gehandelt. Der Ex-Präsident kann sich bei seiner neuerlichen Kandidatur zwar auf eine Heerschar loyaler Republikaner verlassen, die alle auf das Vizepräsidentschaftsticket spitzen. Doch Britt ist etwas anders. Und möglicherweise ist das der Grund, warum Politstrategen, Analysten, selbst Amtsträger darauf wetten würden, dass Trump ihr den Job geben will.