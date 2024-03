Der Meister der singenden Nonnen: Francis Poulenc zum 125. Geburtstag

Dieser Tage jährt sich der Geburtstag des französischen Komponisten Francis Poulenc zum 125. Mal. Im Musiksalon durchforsten wir diesmal das faszinierend verwinkelte Arbeitszimmer dieses Komponisten, dessen Musik auf halbem Weg zwischen der Moderne eines Igor Strawinsky und den Pariser Chansons seiner Epoche zu siedeln scheint, ein Drittel frecher Kabarett-Ton, ein Drittel tiefer Katholizismus, ein Drittel Tragödie.

Wien sah zuletzt mehrmals seine beeindruckende Oper „Die Gespräche der Karmeliterinnen“, in der die Nonnen von Compiegne lieber in den Tod gehen, als sich den atheistischen Revolutionsgarden zu ergeben. Eine Hommage an einen rätselhaften Meister, dessen Musik so gewinnend klingen kann, unterhaltend, aber auch bewegend. Ein Beispiel für Avantgarde mit menschlichem Antlitz.

Ausschnitte aus folgenden Aufnahmen sind zu hören (wo nicht anders angegeben: Erato)





Konzert für zwei Klavier und Orchester

Francis Poulenc, Jacques Fevrier - Pariser Konservatoriumsorchester, Pierre Dervaux



Hotel aus „Banalitäten“

Pierre Bernac, Francis Poulenc



Sinfonietta

Orchestre de Paris - Georges Pretre



Agnus Dei aus der Messe

Winchester Cathedral Choir - Martin Neary



Laudamus te aus „Gloria“

Chor und Orchester des ORTF, Paris - Georges Pretre



Orgelkonzert

Maurice Duruflé, Pariser Konservatoriumsorchester - Georges Pretre



„Die Gespräche der Karmeliterinnen“

Regine Crespin, Chor und Orchester der Pariser Nationaloper - Pierre Dervaux



La voix humaine

Denise Duval - Pariser Opernorchester, Georges Pretre

Cellosonate

Pierre Fournier, Jacques Fevrier



Les chemins de l’amour

Jesse Norman, Dalton Baldwin (Philips)