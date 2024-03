Wie wir eine neue Leistungskultur schaffen können

Überall fehlen Arbeitskräfte, doch der Teilzeittrend ist ungebrochen und die Forderung nach einer kürzeren Arbeitswoche wird lauter. Erleben wir das Ende der Leistungskultur? Der Wirtschaftsphilosoph und Bestseller-Autor Anders Indset erklärt im „Presse“-Talk, warum eine Leistungskultur wichtig ist.

In Norwegen hat Leistung keinen sonderlich hohen Stellenwert. Trotzdem gelingt es dem mit 5,4 Millionen Einwohnern vergleichsweise kleinen Land, eine unwahrscheinlich große Zahl an Spitzensportlern hervorzubringen. Dem Geheimnis dieser sportlichen Erfolge ging der Wirtschaftsphilosoph und Bestseller-Autor Anders Indset in seinem neuen Buch „Wikingerkodex“ nach. Im „Presse“-Talk spricht er über die Lehren dieser Spitzenleistungen für Führungskräfte, Politiker und uns alle. Vor dem Gespräch mit der „Presse“ entspann sich eine philosophische Debatte über das Siezen und Duzen. Man einigte sich aufs Du.