Als Anleger kommt man an den Amerika nicht vorbei. Im Bild: New York City Skyline. Imago

Im Unterschied zum Jahresende herrscht an den Märkten längst schon Optimismus. Und einmal mehr lohnt es sich, als Anleger dabei nach Amerika zu blicken. Dort gibt es gleich eine ganze Fülle von Aktien, bei denen Experten nun große Chancen sehen.

Estens kommt es anders, und zweitens als man denkt“, betitelte Karin Kunrath, Chief Investment Officer der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft, sehr treffend ihren aktuellen Kapitalmarktkommentar. Die Sache ist nämlich so, dass im Unterschied zu jetzt vor dem Jahreswechsel noch ein völlig anderes Markt-Narrativ, also eine andere Einschätzung, vorgeherrscht hatte: „Die Wirtschaft trübt sich weiter ein“, hatte man damals vorausgesagt, wie es in dem Kommentar heißt: Und weil das auch die Inflation nach unten drücke, würden die Notenbanken bereits ab März mit ersten Leitzinssenkungen reagieren.

Nichts dergleichen passierte, wie wir heute wissen. „Die globale Wirtschaft, allen voran die US-Wirtschaft, zeigt sich weiterhin robust“, schreibt Kunrath weiter: „Die Frühindikatoren (globale Managerindizes) in nahezu allen Wirtschaftsregionen haben sich auf niedrigen Niveaus zunächst stabilisiert und tendieren seit einigen Monaten sogar wieder leicht nach oben. Auch die Gewinnausweise der Unternehmen bestätigen im Rahmen der Berichtssaison über das 4. Quartal 2023 – jedenfalls in den USA – ein absolut positives Bild und bestärken die Erwartung weiterer Gewinnsteigerungen im Verlauf von 2024.“

So weit, so gut. Ein gewisses Problem bleibt die Inflation. Die ersten Leitzinssenkungen sind nun erst für frühestens Juni eingepreist - sowohl in Europa wie in den USA.

Apropos USA: Dem von der UBS erstellten Global Investment Returns Yearbook 2024 zufolge repräsentiert der US-Markt nun satte 60,5 Prozent des gesamten investierbaren Aktienmarktwerts der Welt. Und in den vergangenen 124 Jahren sei in den USA nach Inflation eine jährliche Rendite von 6,5 Prozent zu erzielen gewesen - so viel wie an keinem der großen Aktienmärkte.

Um die USA kommt man also als Anleger kaum umhin. Aber die aktuelle Rallye dort sei wesentlich von den großkapitalisierten Konzernen - mit der Fantasie der Künstlichen Intelligenz (KI) - getragen gewesen, schreibt das Bankhaus Spängler. „Kleine Unternehmen haben es hingegen schwer, Aufmerksamkeit zu erhalten.”

Mit dem langfristigen Abflauen der Zinsen sollte sich das ändern, da auch die kleineren Firmen wieder zu mehr Gewinnen kommen sollten, meint mancher Experte. Wie aber kann man als Anleger darauf setzen?