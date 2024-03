Gehen Sie weiter, hier gibt es keine Ufos!

Bundesbehörden der USA sehen keine Beweise für Besuche von Außerirdischen. Diese überraschende Erkenntnis hat das Pentagon jahrzehntelang viel Geld gekostet. Verschwörungstheoretiker wird sie wahrscheinlich nicht zufriedenstellen.

Im Morgengrauen noch hat das Ö1-Journal um acht seine treuesten Hörerinnen und Hörer mit folgendem Schock fürs Wochenende geweckt: „Die US-Regierung soll im Geheimen seit Jahrzehnten abgestürzte Ufos besitzen und erforschen.“ Das habe ein Geheimdienst-Whistleblower im Sommer unter Eid vorm US-Kongress behauptet.

Was sensible Seelen dann wohl vollständig um den Schlaf brachte, war die Fortsetzung dieser fantastischen Geschichte, die nicht nur durch den öffentlich-rechtlichen Äther, sondern verlässlich zum Teil via verschiedene rein materielle Medienkanäle geisterte: Laut US-Verteidigungsministerium gibt es weder Beweise für Besuche von Aliens auf der Erde noch Bemühungen, Informationen darüber geheim zu halten.