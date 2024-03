Eine Oscar-Verleihung heißt voller Einsatz bei allen Beteiligten, der eine kommt nackt, der andere singt sich in die Geschichte und der andere lässt seinen Lieblingsknochen zu Hause.

Körperstudie

John Cena Getty (Kevin Winter)

Am meisten Aufmerksamkeit erregt hat wahrscheinlich dieser Moment der 96. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles „Kostüme sind so wichtig“, sagte der nackte Wrestler John Cena dem Publikum und überreichte den Preis für das beste Design an die Kostümbildner von „Poor Things“. Cenas Auftritt war vielleicht auch eine Anspielung auf den vielleicht verrücktesten Moment der Oscar-Geschichte, als ein nackter Mann, der Fotograf Robert Opel, 1974 über die Bühne flitzte und Elizabeth Taylor mit seinem Anblick zum Lachen brachte.

Oscar VIP (Very Important Pup)

Messi, der Filmhund Getti (Rich Polk)

Border Collie Messi bekam bei den Oscars heuer im Publikum auch einen eigenen Platz. In „Anatomie eines Falls“ spielt er als Blindenhund Snoop eine wichtige Rolle und ist der Co-Star neben Sandra Hüller. Dem Anlass entsprechend kam er mit einer Fliege um den Hals.

Baby am Teppich

Vanessa Hudgens Getty (Jenny Anderson)

Die 35-jährige Vanessa Hudgens hat den Rahmen für die Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft gut gewählt. Seit ihrem Auftritt am Red Carpet der Oscars kennen alle ihr rundes Geheimnis. Seit Dezember 2023 ist sie mit dem US-amerikanischen Baseball-Star Cole Tucker verheiratet.

Hoppla, Rutschgefahr!

Liza Koshy Getty (FREDERIC J. BROWN)

Oh, eine erwischt es meistens, dieses Mal war es eine gefährliche Mischung aus wenig Beinfreiheit und viel Plateau: Der Oscar für den besten unfreiwilligen Schuhstunt ging an die Schauspielerin Liza Koshy. Die 27-Jährige schoss schnell einen Witz nach: „Habe den offenen Gully nicht gesehen.“

Doppelte Reunion

Arnold Schwarzenegger mit Danny Devito Getty (Frank Micelotta)

Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito, beide Stars der Komödien „Twins“ und „Junior“, kamen wieder zusammen, um Oscars in zwei Preiskategorien zu verleihen: visuelle Effekte und Filmschnitt. Auch ganz lustig. Nachdem die beiden daran erinnert hatten, dass sie nicht nur schon einmal Zwillinge waren, sondern auch beide als Batman-Schurken aktiv waren, schwenkte die Kamera auf den langjährigen Batman-Darsteller Michael Keaton und Schwarzenegger sagte: „Sie haben viel Mut, sich hier zu zeigen.“

Zipp gesprengt

Emma Stone Getty (PATRICK T. FALLON)

„Mein Kleid ist aufgerissen,” sagte Emma Stone als sie sich ihren Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“ abholte. „Ich glaube, es ist während ‚I‘m Just Ken‘ passiert!” Dazu unten mehr.

Kenergy

Ja, es war zu erwarten, dass Ryan Gosling vulgo Ken noch einmal versuchen wird, sich neben seiner „Barbie“ zu emanzipieren. Zumindest für die Oscar-Gala ist ihm das gelungen.