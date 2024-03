Wenn man den Oscar von Christopher Nolan in Händen hält

Wolfgang Puck mit seinem Team: Er steht in der Mitte neben Mike Köberl (zweiter von links) und vor Hannes Tschemernjak (dritter von rechts).

Die Kärntner Spitzenköche Hannes Tschemernjak und Mike Köberl standen bei der Oscar-Party an der Seite ihres berühmten Freundes Wolfgang Puck. Noch einmal gewähren sie Einblick hinter die Kulissen.

Du stehst da, zitterst, Schweißperlen tanzen auf deiner Stirn. Und du denkst nur: Lass das Ding jetzt nur nicht fallen!

Für mich als kleinen, demütigen Tschebull-Wirt war es ein erhebendes Gefühl, den Oscar von „Oppenheimer“-Regisseur Christopher Nolan in meinen Händen halten zu dürfen. Wolfgang Puck hatte Mike Köberl, unseren österreichischen Zwei-Hauben-Koch-Kollegen Bernhard Zimmerl und mich unserem britischen „Cut“-Freund Elliot Goovee zugeteilt. Im Ballsaal waren unzählige kleine Gourmetinseln verteilt. Ich hatte zuvor 240 kalifornischen Freilandeier in den Yorkshire Pudding gegeben, ein Backwerk, das in der englischen Küche wunderbar mit unserem Roastbeef harmonierte.

Wolfgang Puck (links) mit Oscar-Gewinner Christopher Nolan. Oscar-Gewinner Christopher Nolan langt zu.

Niemand darf im Vorfeld wissen, wer die begehrten Oscars bekommt. Deshalb werden sie erst nach der Verleihung graviert. Unser Rostbeef-Hotspot war nur ein paar Schritte von der Gravurstation entfernt. Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr., das Autoren-Duo Justin Treat und Arthur Harari oder Jonathan Glatzer flanierten ständig an uns vorbei, ließen sich mit Roastbeef versorgen und drückten uns dankbar immer wieder einmal ihre begehrten Oscars für Erinnerungsfotos in die Hand.

„Euer Roastbeef ist spitze“

Hollywood-Ikone Robert de Niro, für ein neues Filmprojekt gerade wieder auf Diät, griff sogar zweimal zu und schwärmte: „Toller Job, Junge. Euer Roastbeef ist spitze. Nur in der Oscar-Nacht unterbreche ich meine strenge Diät.“

Der Blick vom Küchenbereich auf den Roten Teppich: Hollywoodstars am laufenden Band.

Wolfgang Puck ging kurz vor, wir weit nach Mitternacht. Im Mai kocht er im „Ikarus“ im „Hangar 7“ in Salzburg und, weil er uns ruft, helfen wir ihm auch dort gerne. Und erfüllen seine Wünsche: „Lade bitte meinen Freund Herwig Sabitzer ein.“ Mit ihm hat er in Villach im Parkhotel gelernt. Sabitzer ist heute einer der gefragtesten Weinhändler in München ist.

Acht Köche nur für Sonderwünsche der Stars

Um den 1600 geladenen Gästen des Governors Ball immer wieder Neues zu bieten, lässt sich Wolfgang ständig etwas Geniales einfallen. Erstmals verzauberte das „Chinois on Main“ mit neuer asiatisch-kalifornischer Fusionsküche die Gäste. Mit uns waren 150 Köche am Werk, acht davon eigens abgestellt für Sonderwünsche der Hollywood-Stars. Denn Wolfgangs Freunde wie Barbra Streisand, Steven Spielberg, Clint Eastwood oder Bradley Cooper wissen seinen Sonderservice zu schätzen.

Im Bild (von links): Bernhard Zimmerl, Hannes Tschemernjak, Mike Köberl, Komponist Kris Bowers (Oscar-Gewinner in der Kategorie bester Dokumentar-Kurzfilm), Elliot Groover, Ben Proudfoot (Bowers Partner für die ausgezeichnete Kurzfilm-Doku „The Repair Café").

Uns bleibt nach arbeitsintensiven Tagen noch kurz Zeit für Erholung am Venice Beach in Santa Monica. Micky Kanolzer, in Sankt Veit geboren und ein Puck-Mann der ersten Stunde, lädt noch zu ein paar Abschiedsbier.

Bis zur Oscar-Gala 2025.

