Dir österreichische Botschaft in Moskau auf einem Archivbild. Sergei Fadeichev / Tass / picturedesk.com

Russland reagiert auf die Ausweisung zweier russischer Diplomaten aus Österreich diese Woche. Das Außenministerium in Moskau kündigt nun Gegenmaßnahmen an.

Russland zitiert den österreichischen Botschafter ins Außenamt in Moskau. Das gibt das russische Außenministerium auf seiner Internetseite in einer kurzen Mitteilung mit dem Titel „Über die provokativen Handlungen Österreichs“ bekannt. Das österreichische Außenministerium bestätigt gegenüber der „Presse“, davon in Kenntnis gesetzt zu sein.

Russland reagiert mit dem Schritt auf die Ausweisung zweier russischer Diplomaten durch Österreich in dieser Woche. Die österreichischen Behörden erklärten „grundlos“ zwei Diplomaten zur Persona non grata, schreibt das russische Außenamt. Die russische Seite verurteile „entschieden“ diesen „unfreundlichen Schritt Wiens“. Die Verantwortung für dessen Folgen liege zur Gänze bei den österreichischen Behörden, heißt es in der Mitteilung.

Es würden zu gegebener Zeit Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden. Üblicherweise sind das spiegelgleiche Schritte. Es ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft zwei österreichische Vertreter aus Russland ausgewiesen werden. Österreich habe dies erwartet, wenngleich es dafür keinen Grund gebe, verlautete aus dem Außenministerium in Wien.

Es hatte am Mittwoch bekannt gegeben, zwei Diplomaten der bilateralen russischen Botschaft „wegen Unvereinbarkeit mit ihrem diplomatischen Status“ - die Chiffre für Spionageaktivitäten - von einer Ausweisung in Kenntnis gesetzt zu haben. Die Ausreise müsse bis Dienstag erfolgen, sagte das Außenamt am Mittwoch der „Presse“. Bereits im Vorjahr hatte Österreich vier russische Diplomaten ausgewiesen. (me/cu/som)