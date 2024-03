Doku übers NHM: Ich glaub‘ mein Schwein brennt!

Filmemacher Joerg Burger gewährt in „Archiv der Zukunft“ einen Blick in das verschrobene Universum des Naturhistorischen Museums.

Es sind meist Stunden, die man bei einem Besuch in den Ausstellungsräumen des Wiener Naturhistorischen Museums (NHM) verbringt. Steine inspizierend, der Evolution nachspürend, uralte Artefakte untersuchend, bis einem schließlich die Puste ausgeht, und immer noch hat man das Gefühl: Noch lang habe ich nicht alles gesehen. Der Verdacht verfestigt sich nur umso mehr, wenn man sich die Dokumentation „Archiv der Zukunft“ von Joerg Burger zu Gemüte führt. Der Dokumentarfilmemacher und Kameramann hatte schon 2014 an der Dokumentation „Das große Museum“ von Johannes Holzhausen über die Abläufe und Sammlung des Kunsthistorischen Museums mitgewirkt. Für seine jüngste Arbeit musste er quasi nur den Maria-Theresien-Platz an der ehemaligen Regentin vorbei überqueren.