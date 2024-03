Der Frühling ist in der Stadt

Schanigärten öffnen, die Pflanzenmärkte starten, der Prater erwacht aus dem Winterschlaf. Was jetzt ansteht – und wo man keine Zeit verlieren sollte.

Natürlich könnte man argumentieren, dass nach einem viel zu warmen Jänner und Februar und verfrüht blühender Marillen- und sonstiger Bäume die Frühlingsgefühle ohnehin schon länger in der Luft liegen.

Aber offiziell wechselt die Stadt erst jetzt in den Frühlingsmodus: wenn das Schweizerhaus im Prater nach der Winterpause wieder aufsperrt, ebenso der Tichy stellvertretend für alle Eissalons, und die Enzis in den MQ-Höfen aufgestellt werden (Letzteres wurde regenbedingt verschoben und wird am Dienstag nachgeholt). Und natürlich auch: wenn die ersten Jungpflanzenmärkte die Balkon- und Gartenmenschen locken.