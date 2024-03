Die grünen Bluffs fliegen auf

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Proteste gegen das Greenwashing bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank. • Reuters/Heiko Becker

Ab heuer gelten neue Berichtspflichten, die Greenwashing in der Unternehmensbilanz stoppen sollen. 2000 Betriebe in Österreich sind betroffen. Vorbereitet sind sie nicht.

In den Nachhaltigkeitsberichten der Unternehmen ist die Welt noch in Ordnung. Hier bekennen sich ausnahmslos alle zum Schutz des Klimas, glänzen mit werkseigenen Bienenstöcken und der Vielfalt ihrer Blumenwiesen auf dem Fabriksgelände. Frei nach dem Motto „Über Gutes reden, über Schlechtes schweigen“ klammerten die Marketingabteilungen weniger schmeichelhafte Details über das eigene Geschäft in ihren Hochglanzprospekten freilich meist großräumig aus. Kein Wunder, dass in Umfragen 94 Prozent aller Investoren und Analysten davon ausgehen, dass Nachhaltigkeitsberichte in Europa in großem Stil für Greenwashing genutzt werden, so ein Ergebnis des „Global Investor Survey 2023“ der Beratungsgesellschaft PwC. Aber das soll sich ab heuer ändern.