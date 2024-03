Café Francais in Gersthof: Kulinarisch gibt‘s noch Potenzial

Das bekannte Café Francais beim Schottentor hat nun in Gersthof eine Dependance eröffnet. Ein hübsches Lokal, an der Küche kann noch gefeilt werden.

Es tut sich etwas in Gersthof, gastronomisch gesehen. Und das ist nicht immer nur positiv, mussten doch einige Lokale zusperren. Das Berger & Lohn in der Gentzgasse etwa, ebenso wie das Freyenstein in der Thimiggasse, das Rubi in der Gersthofer Straße und auch das Hollerkoch ein paar Häuser weiter. Aber es gibt Hoffnung: Für die beiden Letztgenannten wurden Nachfolger gefunden, die anderen Lokale suchen noch.

In das Rubi in der Gersthofer Straße 30 ist nun das Café Français eingezogen, nach dem schon seit einem Jahrzehnt bestehenden Stammlokal in der Währinger Straße. Fast verwundert es, dass man da nicht schon früher draufgekommen ist. Das Lokal passt hervorragend in das Grätzel, versteht man sich doch als Mischung aus Café und Bistro, in dem man sich auf ein Gläschen oder einen Kaffee mit Freunden trifft. Ums Eck vom Türkenschanzpark gibt es durchaus Bedarf danach.

Das sollte man im Café Français auch in erster Linie machen, zumindest vorerst. Denn das Lokal ist durchaus hübsch, ein bisschen aufgeräumter und luftiger als der Vorgänger. Man kann sich hier wohlfühlen, auch in dem straßenseitigen Schanigarten.

Die Karte ist ident mit jener des Stammhauses, aber etwas kleiner gehalten. Wogegen nichts spricht, es ist noch nicht sehr lang offen. Was aber aus der Küche kommt, ist leider enttäuschend. Bei den Variationen orientalischer Vorspeisen mit Ziegenkäse und Pitabrot (12,50 Euro) ist zwar das Hummus ganz gut, der Bulgursalat aber schmeckt zu sehr nach Kühlschrank, auch die anderen Aufstriche sind eher Durchschnitt. Ebenso die Bouillabaisse (13 Euro). Besonders enttäuschend sind aber die Quiche Lorraine (9 Euro) und das vegetarische Club Sandwich (11,50 Euro). Beides eher lieblos, dafür mit Fertigsaucen angereichert. Aber vielleicht waren wir einfach noch zu früh da und das Soft Opening noch nicht abgeschlossen. Sagen wir so, kulinarisch gibt es noch Potenzial.

Café Français: Gersthofer Straße 30, 1180 Wien, Mi–Mo, 10–22 Uhr, Tel.: 01/913 04 11

