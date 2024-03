DAX auf Rekord – warum das gar nicht so eindrucksvoll ist

Amerikanische, japanische und deutsche Aktien haben kürzlich Allzeithochs erreicht. Doch Rekord ist nicht gleich Rekord.

Nach den Rekordhochs des amerikanischen S&P 500 und des japanischen Nikkei ist nun auch der deutsche DAX auf einen nie zuvor gesehenen Punktestand geklettert: Vorige Woche hat der Frankfurter Leitindex die Marke von 18.000 Punkten übersprungen. An den Start gegangen war er Ende 1987 mit 1000 Punkten. Eine Ver-18-Fachung in 36 Jahren, das klingt gar nicht so schlecht. Ist es auch nicht. Die DAX-Konzerne haben reichlich Dividenden ausgeschüttet, und wenn man die immer wieder sofort reinvestiert (und die anfallenden Steuern aus eigener Tasche ersetzt) hätte, hätte man sein Vermögen ver-18-fachen können.