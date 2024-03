Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Man startet nicht unbedingt gerne in die Woche mit vielen Schlagzeilen rund um Donald Trump und Wladimir Putin. Aber ersterer führt schon intensiv Wahlkampf und zweiterer ließ sich gerade seine Macht absichern. Donald Trump hat sich in der Nacht erstmals explizit für ein Abtreibungsverbot in den USA ausgesprochen, und Wladimir Putin hat die Präsidentschaftswahl in Russland „gewonnen“. Eine Wahl, die in Wirklichkeit natürlich keine faire war. Die Opposition wird von Putin gewaltsam unterdrückt, kritische Medien ebenso. Nach seinem Sieg ließ Putin gleich einmal außenpolitisch mit Aussagen zu einem möglichen Konflikt mit der Nato und zur Causa Nawalny aufhorchen.

Auch von der Causa Signa gibt es spannende Nachrichten. Kurz vor der alles entscheidenden Abstimmung über die Zukunft der wichtigsten Signa-Unternehmen sorgt ein Bailout-Angebot in Milliardenhöhe für einen gewissen Nervenkitzel. Der „Presse“ liegen die Dokumente vor.

Wer sich überlegt, demnächst eine Immobilie anschaffen, der ist vielleicht daran interessiert, wie genau das Wohnpaket der Regierung ausschaut. Das soll am Mittwoch vorgelegt werden - und es sieht vor, dass einige Gebühren künftig fallen sollen.

Wer gute Nachrichten sucht, dem seien die Texte unsere Sportredaktion ans Herz gelegt, das Wintersport-Wochenende war voll von guten Nachrichten österreichischer Athleten. Auch wenn wir mit unseren Handball-Stars noch ein wenig die verpasste Olympia-Qualifikation betrauern.

Trotz Einschüchterung: Tausende Russen stören Scheinwahl von Wladimir Putin. Nach einer von Manipulationsvorwürfen begleiteten Präsidentenwahl hat Russlands Wahlkommission Kremlchef Wladimir Putin ein Rekordergebnis von vorläufig knapp 88 Prozent der Stimmen zugesprochen. Das teilte die Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Sonntagabend nach Auszählung von fast einem Viertel der Stimmzettel mit. Damit legte der 71-jährige Putin um mehr als zehn Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl von 2018 zu. . Tausende Menschen reihten sich aus Protest gegen Wladimir Putin vor den Wahllokalen ein, berichtet unsere Korrespondentin Inna Hartwich.

Der Rohbau des Wohnpakets steht. Am Mittwoch werden gleich mehrere Erleichterungen für Immo-Käufe beschlossen, im Einzelfall bringt das fünfstellige Summen. Doch etliche Teile des Wohnpakets fehlen noch. Mehr dazu.

Trump spricht sich für Abtreibungsverbot in den USA aus. Einen genauen Vorschlag will der republikanische Präsidentschaftskandidat „bald“ vorlegen. Mehr dazu. Auch unsere Morgenglosse beschäftigt sich mit dem US-Wahlkampf: Wird Trump bald vor einem Richter stehen? Unwahrscheinlich! Vier Strafprozesse sollten heuer gegen den Ex-US-Präsidenten beginnen. Doch die Justiz hat bislang keinen Prozessauftakt geschafft. Die Strategie Trumps geht auf, erklärt unsere Korrespondentin Elisabeth Postl.

Keine Rafah-Offensive solange Zivilisten festsitzen. Die israelische Armee wird nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu ihre angekündigte Offensive in Rafah im Gazastreifen nicht starten, solange dort Zivilisten festsitzen. Mehr dazu in unserem Live-Ticker. Das sagte Netanjahu anlässlich des Besuchs des deutschen Kanzlers Olaf Scholz, der sich als Nahost-Vermittler versucht. Mehr dazu.

Zehn Schoko-Osterhasen von Branchenriesen weder sozial noch ökologisch produziert. Bekannte Marken sind die Verlierer des Osterhasen-Checks von Global 2000 und Südwind. Gleichzeitig steigt das Angebot an ökologisch und gleichzeitig fairen Schoko-Hasen. Mehr dazu.

Stefan Kraft gewinnt zum dritten Mal Gesamt-Weltcup. Nach 2016/17 und 2019/20 sicherte sich der 30-jährige Salzburger mit seinem 13. Saisonsieg erneut die große Kristallkugel und zog nun mit dem ebenfalls dreifachen Gesamtsieger Andreas Goldberger gleich. Mehr dazu.

Lorenz Böhler: Tempo bei der Errichtung von Containern ist der letzte Streitpunkt. Die Errichtung von Containern auf dem Gelände des Unfallkrankenhauses in der Brigittenau wird derzeit vorbereitet. Für Irritationen bei der Belegschaft sorgt aber der Zeitrahmen, den die AUVA nennt, wie Köksal Baltaci berichtet.

Ukrainischer Oligarch Firtasch: „Wir müssen kämpfen und mit Putin reden“. Der ukrainische Geschäftsmann sitzt seit zehn Jahren in Österreich fest. Von hier aus führt er seine Unternehmen. Er spricht über seine Verluste durch den Krieg, kritisiert die Nato-Annäherung der Ukraine und fordert Gespräche mit dem Kreml. Mehr dazu.

Frau in Wien vergewaltigt: Polizei bittet um Hinweise. Eine 41-Jährige ist in der Nacht auf Freitag in der Viktorgasse in Wien-Wieden vergewaltigt worden. Die Frau befand sich gegen 3 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, als sie plötzlich ein Unbekannter in die Garageneinfahrt einer Wohnanlage drängte und sich an ihr verging. Durch Hilferufe wurden daraufhin Nachbarn auf die Frau aufmerksam. Der Täter ist auf der Flucht.

Kennen Sie Risibisiwu? Oder Tupflererdäpfel? Kollege Erich Kocina geht in seiner Kolumne zum Montag spannenden Kochbuchfragen nach. Mehr dazu.

Und natürlich stehen heute auch ein paar interessante Termine an, die wir für Sie beobachten, zum Beispiel:

Heute findet der EU-Außenministerrat statt, Außenminister Schallenberg reist für Österreich nach Brüssel. Geredet wird über die Lage in der Ukraine, in Belarus und im Nahen Osten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat für 17.30 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt.

statt, Außenminister Schallenberg reist für Österreich nach Brüssel. Geredet wird über die Lage in der Ukraine, in Belarus und im Nahen Osten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat für 17.30 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Die FPÖ präsentiert heute ihre Kandidaten für die Wahl zum EU-Parlament , die Pressekonferenz von Parteichef Kickl und Spitzenkandidat Vilimsky startet um 11 Uhr.

präsentiert heute ihre , die Pressekonferenz von Parteichef Kickl und Spitzenkandidat Vilimsky startet um 11 Uhr. Für Bewohner des neunten Wiener Gemeindebezirks vielleicht interessant: Die Stadt Wien (vertrete ndurch Stadträtin Sima) präsentiert ihre Pläne für den „ Campus Althangrund “, der zu „Österreichs größtem Bildungsstandort“ werden soll.

“, der zu „Österreichs größtem Bildungsstandort“ werden soll. Heute endet die Eintragungswoche für die derzeit laufenden Volksbegehren - welche das sind, etwa zu Neutralität, Elektroautos und CO₂-Steuer - das können Sie hier nachlesen.

- welche das sind, etwa zu Neutralität, Elektroautos und CO₂-Steuer - das können Sie hier nachlesen. Zu Mittag präenstiert Verfassungsministerin Edtstadler gemeinsam mit dem Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Deutsch ein „Maßnahmenpaket gegen Antisemitismus im digitalen Raum“, wie es in der Ankündigung heißt.

Und das Wetter? In weiten Teilen des Landes überwiegen am Montag die Wolken, in der westlichen Landeshälfte geht man lieber nicht ohne Regenschirm aus dem Haus. Frühlingshaft präsentiert sich das Wetter aber im Laufe der kommenden Woche. Nach Störungsresten rechnet die Geosphere Austria mit durchwegs einigem an Sonnenschein. Bereits zur Wochenmitte könnte es in weiten Teilen Österreichs Temperatur-Höchstwerte von bis zu 20 Grad geben.