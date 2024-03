Apple will Google KI Gemini auf iPhones bringen

Samsung ist schon mit an Bord. Jetzt soll sogar Apple folgen. Bloomberg berichtet von entsprechenden Verhandlungen. Googles KI Gemini soll auf iPhones einziehen.

In Echtzeit Texte übersetzen, Bilder generieren und Fotos mit nur wenigen Klicks bearbeiten: Google Gemini soll neue Maßstäbe setzen; auch am iPhone. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, verhandeln Apple und Google aktuell. Ziel: Gemini soll am iPhone einziehen. Doch Google ist nicht der einzige Gesprächspartner.

Wie der US-Sender CNBC berichtet, soll es auch Verhandlungen mit Open AI (Chat GPT) geben. Noch stehen die Bedingungen nicht fest. Ebenso unklar ist, mit wem sich Apple einigen wird. Doch die Zeit drängt.

Am WWDC (World Wide Developer Conference), Apples alljährlicher Entwicklerkonferenz, werden Details zu iOS 18 erwartet. Inwieweit eine Integration von Gemini in so kurzer Zeit möglich ist, ist fraglich. Angesichts dessen, dass eine Vereinbarung noch gar nicht erzielt wurde. Apple kann den KI-Hype im Silicon Valley jedoch nicht länger ignorieren.

Vor allem, weil Anleger bereits die mangelnde KI-Strategie Apples kritisieren. Der Druck ist gestiegen, nachdem Microsoft vor wenigen Wochen zum wertvollsten Unternehmen aufstieg. Ein Titel, den Apple lange Zeit für sich beanspruchen konnte. Gelingen konnte das unter anderem aufgrund der frühen Zusammenarbeit mit Open AI.

Möglich wäre eine Zusammenarbeit nach dem Vorbild Samsungs. Die Südkoreaner haben Anfang des Jahres Galaxy AI vorgestellt. Eine Hybrid-KI sozusagen, denn sie ist eine Mischung aus Samsungs KI und jener von Google. Denn Medienberichten zufolge arbeitet Apple schon seit einiger Zeit an eigenen KI-Entwicklungen. Bislang gab es dazu aber keine offiziellen Ankündigungen.

Fest steht: Apple will der künstlichen Intelligenz ebenfalls Platz in seinem Betriebssystem geben. Inwiefern dies noch in diesem Jahr der Fall sein wird, hängt von den Verhandlungen ab und inwiefern Kartellwächter davon überzeugt werden können. Denn es sind bereits Antitrust-Untersuchungen anhängig aufgrund der Suchmaschinen-Vereinbarung. Demnach zahlt Google an Apple zwischen vier und sieben Milliarden Dollar, um die Standardsuchmaschine auf iOS-Geräten zu sein. Die Zahlen beruhen auf Schätzungen des US-Justizministeriums.