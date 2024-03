Erneut junger Mann in Wien-Favoriten mit Messer verletzt

Die Polizei nahm einen 18-Jährigen fest. Nur wenige Stunden zuvor nahm der Innenminister am Ort des Geschehens an einer Schwerpunktaktion der Polizei gegen Jugendkriminalität teil.

In Wien-Favoriten ist am Montagabend erneut ein junger Mann mit einem Messer verwundet worden. Der 20-Jährige dürfte im Zuge einer Auseinandersetzung am Reumannplatz verletzt worden sein. Er schwebt nicht in Lebensgefahr, teilte die Wiener Polizei am Dienstag mit.

Beamte, die gerade wegen einer Schwerpunktaktion vor Ort waren, wurden auf die Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aufmerksam. Als die Beteiligten dies bemerkten, liefen sie auseinander. Die Polizisten konnte sie jedoch anhalten, wobei sie feststellten, dass einer der Beteiligten eine Stichverletzung am Oberkörper aufweist. Die Wiener Berufsrettung versorgte den 20-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn ins Spital.

18-Jähriger festgenommen

Tatverdächtig ist ein 18-jähriger Syrer, den die Polizei in unmittelbarer Nähe zum Ort des Geschehens am Kepplerplatz mit einem Messer in der Hand erwischte. Die Beamten nahmen ihn wegen des Verdachts des versuchten Mordes fest. Das Messer wurde sichergestellt.

Nur wenige Stunden davor hatte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Ort des Geschehens an einer Schwerpunktaktion der Polizei teilgenommen und die neugegründete Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) vorgestellt. Diese hatte am Montag ihren Dienst aufgenommen.

21-Jähriger am Sonntag verletzt

Erst am Sonntagabend ist ein 21-Jähriger am Reumannplatz mit einem Messer schwer verletzt worden. Offenbar wollte er eine Gruppe Jugendlicher zur Rede stellen, die Frauen belästigt hatte. Die jungen Männer reagierten äußerst aggressiv und attackierten den 21-Jährigen. Sie verfolgten ihn und einer stach zu. Der junge Mann erlitt Schnitt- und Stichwunden im Bereich des Rückens sowie des Oberschenkels. Der Täter wurde noch nicht gefasst. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs. (schev)