Erneut junger Mann in Wien-Favoriten niedergestochen

In Wien-Favoriten ist am Montagabend erneut ein junger Mann niedergestochen worden. Nur wenige Stunden davor hatte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Ort des Geschehens an einer Schwerpunktaktion der Polizei teilgenommen und die neugegründete Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) vorgestellt. Diese hatte am Montag ihren Dienst aufgenommen.

Der 20-Jährige ist am Reumannplatz schwer verletzt worden. Polizeisprecherin Julia Schick und Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, bestätigten entsprechende Medienberichte. Demnach versorgte die Berufsrettung gegen 21.30 Uhr den Verletzten. Er dürfte nicht in Lebensgefahr schweben. Polizisten sollen kurze Zeit später einen Verdächtigen am Keplerplatz festgenommen haben.

Erst am Sonntagabend ist ein 21-Jähriger am Reumannplatz mit einem Messer schwer verletzt worden. Offenbar wollte er eine Gruppe Jugendlicher zur Rede stellen, die Frauen belästigt hatte. Die jungen Männer reagierten äußerst aggressiv und attackierten den 21-Jährigen. Sie verfolgten ihn und einer stach zu. Der junge Mann erlitt Schnitt- und Stichwunden im Bereich des Rückens sowie des Oberschenkels. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs. (APA/red.)