Hubert Wallner eröffnet neues Lokal am Wörthersee

Zwei Adressen hat der Spitzenkoch bereits, nun kommt mit dem Bistro Seensucht ein weiteres dazu.

Die Saison am Wörthersee steht in den Startlöchern. Am 10. April eröffnet Spitzenkoch Hubert Wallner sein Restaurant, vier Wochen später folgt das Bistro Südsee – und sein neues, drittes Lokal: Das Bistro Seensucht im Hotel Aenea.

Geführt wird das Lokal von Klaus Michael Dolleschall mit Investor Norbert Oxee und Wallner. Serviert wird Bistro-Küche, Kärntner Gerichte spielen eine große Rolle, die Weinkarte spiegelt unter anderem die Renaissance der Kärntner Weinregionen. (beba)