Ich glaube, dass es wichtig ist, in die Schulsozialarbeit zu investieren, also mehr präventive Angebote im Zuge der Schulsozialarbeit zu schaffen. Was ich in letzter Zeit auch immer wieder höre, sind die Forderungen nach einem flächendeckenden Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Dass es hier auch Therapieangebote gibt für Kinder und Jugendliche, die jetzt Probleme haben, die vielleicht psychische Erkrankungen haben. Daran mangelt es. Also ich glaube, man muss einfach möglichst früh anfangen. Da gibt es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das dabei hilft, dass Jugendliche eben nicht straffällig werden.