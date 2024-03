Warum werden Jugendliche gewalttätig?

Seit Tagen redet das Land von gestiegener Jugendkriminalität. Kein Wunder: Zum Teil brutale Vorfälle, bei denen Jugendliche die Täter waren, haben sich zuletzt gehäuft. Doch warum werden Jugendliche kriminell? Was ist der Auslöser und wie weit spielt auch der kulturelle Hintergrund eine Rolle? Das klären wir in dieser Folge mit Thomas Marecek vom Bewährungshilfe-Verein Neustart.

Messerstechereien, Vergewaltigungen, Prügeleien: Die Zahl der brutalen Vorfälle, bei denen Jugendliche die Täter sind, häuften sich zuletzt. Die Politik will das Problem mit Law-and-Order-Maßnahmen in den Griff bekommen. Doch Experten sagen schon jetzt: Das Problem wird so nicht an der Wurzel gepackt. Doch was lässt Jugendliche kriminell werden, wann greifen sie zur Gewalt? Und was brauchen sie, um nicht auf die schiefe Bahn zu geraten? Einer, der davon Ahnung hat, ist Thomas Marecek vom Bewährungshilfe-Verein Neustart. Der Verein hilft Täterinnen und Tätern wieder in ein straffreies Leben zurück. Ein Drittel ihrer Klienten sind Jugendliche.

Gast: Thomas Marecek, Verein Neustart

Host: Eva Winroither, Die Presse

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

