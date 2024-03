Eigentlich schon marktreif: Wann kommt das Laborfleisch?

Bis 2030 könnte Fleisch aus Zellkultur preislich mit echtem Fleisch konkurrieren. In zwei Ländern ist Laborfleisch schon zugelassen, ein drittes folgt demnächst. Auch in europäischen Ländern steht man in den Startlöchern.

Für die einen ist es die Zukunft, für die anderen die ultimative Kampfansage – und Italien hat schon präventiv ein Verbot erlassen. Es geht um Laborfleisch, auch Fleisch aus Zellkultur, kultiviertes Fleisch oder In-Vitro-Fleisch genannt.

Doch wo steht man hier überhaupt? Wie viele Unternehmen arbeiten an kultiviertem Fleisch? Und wann kommt das bei uns auf den Markt – wenn überhaupt? „Vor 2026 nicht“, sagt Ivo Rzegotta vom Good Food Institute (GFI), einer Organisation, die Alternativen zu tierischen Produkten fördert.