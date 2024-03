Das weiße Rauschen im heimischen Garten

Die Farbe Weiß darf in keinem Garten fehlen, denn sie hat viele unterschätzte Talente, sei es in Form von Blüten, hell panaschierten Blättern und berauschenden Düften.

Gerade geht das große weiße Frühlingsrauschen durch die Natur, versäumen Sie es nicht, gehen Sie hinaus und schreiten Sie durch einen Blütentraum! Bäume, Sträucher, überall leuchtendes Blütenweiß in verschwenderischer Fülle. Die Schlehen sind so dicht mit Blüten besetzt, sie leuchten wie weiße Skulpturen die Waldränder aus. Pflaumen- und Zwetschkenbäume blühen auch gerade auf. Kirschen und Weichseln werden bald folgen, ebenso die Birnenblüte, die Apfelblüte, die leicht rosa angehaucht ist, aber trotzdem noch als Weiß durchgeht, und die in zierlichen Dolden blühende schneeweiße Traubenkirsche.