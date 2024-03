Feigen schneiden - und auslichten

Es ist höchste Zeit für den Erziehungs- oder Erhaltungsschnitt der Feigenbäumchen.

Eine Pflanze, die hierzulande vom Klimawandel profitiert, ist die Feige. In den vergangenen Sommern wurden Feigen ohne Ende geerntet und verschlungen, zu Marmeladen und süßem Senf verarbeitet, gepickelt und gedörrt. Selbst hier auf dieser kargen, von Spätfrösten heimgesuchten knochentrockenen Scholle gedeihen drei Feigenbäume, die früher immer zurück froren, neuerdings prächtig und spendieren picksüße Früchte. Alle sind ausgepflanzt, keine ist in den letzten Wintern abgefroren. Eine wurde nie geschnitten und ist mittlerweile an die fünf Meter hoch, was die Feigenliebhaber regelmäßig die Leiter hinaufsteigen und im Blattwerk kramen lässt wie die Äffchen.

Wer ein Feigenbäumchen pflanzt, sollte es jedoch vor allem in den ersten Jahren regelmäßig scheiden, damit es sich reichlich verzweigt, und jetzt ist die Zeit gekommen, das noch rasch vor dem Austrieb in Angriff zu nehmen. Gekappt werden die Triebspitzen an den Enden der Haupttriebe. Sonst sind alle dürren, eventuell abgefrorenen Triebe zu entfernen. Dann begeben Sie sich ein paar Schritte weg vom Baum und betrachten sein Inneres, denn wenn die Feige zu dicht wächst, reifen die Früchte nicht alle aus.

Luftige Krone

Also wird jetzt behutsam ausgelichtet, ähnlich wie beim Schnitt der Obstbäume. Zweige, die nach innen wachsen, werden entfernt, der Baum oder Großstrauch soll eine luftige, von Sonnenlicht durchflutete Krone entwickeln. Selbst sehr großgewachsene alte Pflanzen vertragen einen kräftigen Rückschnitt, logischerweise allerdings auf Kosten der Ernte dieses Jahres. Wer seine Feige im Kübel zieht, sollte sie jetzt mit organischem Dünger versorgen. Für die Nahrung der ausgepflanzten Exemplare sorgt die Gartenerde, nur wenn der Boden sehr karg ist, kann man mit Kompostgaben hantieren. Junge Feigen in den ersten Jahren sicherheitshalber gießen, später ist das nicht mehr notwendig.