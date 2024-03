Nach ständig neuen Rekordhochs halten die internationalen Börsen jetzt Ausschau nach neuen Impulsen. Das bietet Zeit, sich in Ruhe auch wieder einmal bei österreichischen Aktien umzusehen. Zwei von ihnen springen allein schon deshalb ins Auge, weil Experten ihnen soeben beachtliches Gewinnpotenzial zugeschrieben haben.

Es war – wie wir vorige Woche an dieser Stelle angemerkt hatten – angesichts der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch etwas Nervosität auf dem Markt gewesen. Befürchtet worden war, dass Fed-Chef Jerome Powell angesichts des gesteigerten Inflationsdrucks die lang ersehnte Zinssenkung auf die Zeit nach dem Sommerbeginn verschieben und die Anzahl der für heuer geplanten Zinssenkungsschritte verringern könn­te.

Aber dann hat Powell am Mittwoch doch – wie man heutzutage so seltsam sagt – geliefert, was die Börsen erhofft haben: dass die Fed ihren Ausblick vom Dezember beibehält und weiterhin drei Zinssenkungen dieses Jahr um insgesamt 0,75 Prozentpunkte anpeilt.

Die Marktbeobachter rechnen nun laut Fed Watch Tool zu über 75 Prozent damit, dass die Fed am 12. Juni die Zinsen endlich zu senken beginnt. Die Börsen jedenfalls, ohnehin im Rallye-Modus, goutierten Powells Geldpolitik am Donnerstag mit weiteren Kursgewinnen, zumal die Schweizerische Notenbank überraschend die Zinsen gesenkt hatte. Allerdings kam am Donnerstag auch Skepsis auf, ob die Kursgewinne in den nächsten Tagen halten würden. „Nachdem nun eine Zinssenkung der Fed im Juni als nahezu sicher gilt, fragen sich Anleger, welche Gründe für weiter steigende Kurse sorgen könnten“, sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets am Donnerstag zur Nachrichtenagentur Reuters.

Tja, gute Frage, denn die Berichtssaison der Unternehmen ist nun auch zu Ende, sodass Impulse von dieser Seite ausbleiben. Tatsächlich ging den Börsen am Freitag etwas die Luft aus. Aber nach zuletzt stets neuen Rekorden ist das auch nicht weiter verwunderlich.

In dieser Woche kommen aus diversen europäischen Ländern Verbraucherpreisdaten in den Blick, die eine erste Ahnung davon geben dürften, welche Inflation im Euroraum stattfindet und wie die Europäische Zentralbank darauf reagieren wird. Große Impulse für die Börse zeichnen sich in den kommenden Ostertagen nicht ab.

Vielleicht einmal eine gute Zeit, sich in Ruhe ein paar der österreichischen Aktien anzusehen, die wir in dieser Kolumne ja nur ein, zwei Mal im Jahr streifen. Schließlich gab es auch hier zuletzt einige Expertenneubewertungen, die es durchaus in sich haben.