Deutsche Bahn und Lokführer-Gewerkschaft einigen sich in Tarifstreit

Durch die erzielte Einigung dürften weitere Streiks abgewendet sein. Beide Seiten laden für Dienstag zum

Gespräch, bei dem Details verkündet werden sollen. Die Lokführergewerkschaft forderte eine Arbeitszeitsenkung auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich.

Bahn-Reisende in Deutschland können aufatmen. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben in ihrem monatelangen Tarifstreit eine Einigung erzielt und damit weitere Streiks abgewendet, wie beide Seiten am Montagabend mitteilten. Details sollen am Dienstagvormittag verkündet werden. Nach sechs Arbeitskämpfen in der aktuellen Verhandlungsrunde, einer gescheiterten Moderation und Streit vor Gericht gab es zuletzt wieder Gespräche.

Für die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) will deren Chef Claus Weselsky am Dienstag Einzelheiten der Einigung erläutern. Die Bahn lud ihrerseits für Dienstag zu einem getrennten Statement von Personalvorstand Martin Seiler „zum aktuellen Stand der Tarifrunde mit der GDL“ ein.

Knackpunkt der Tarifrunde war von Beginn an die Forderung der GDL nach eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibenden Löhnen und Gehältern. Die Bahn war bei einer vorigen Gesprächsrunde bereit, sich auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich in zwei Schritten bis 2028 einzulassen. Die Gewerkschaft lehnte das allerdings ab.

Bahnverkehr immer wieder lahmgelegt

Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Monaten immer wieder den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. Neben Hunderttausenden Berufspendlern und anderen Reisenden war durch den Ausfall von Güterzügen auch die Industrie unmittelbar betroffen. Die Bahn hatte die Streiks als unverhältnismäßig kritisiert. Die Gewerkschaft bekam jedoch wiederholt auch vor Gericht Recht.

Der Deutsche Verkehrsminister Volker Wissing hatte mögliche Gesetzesänderungen nach einem Ende dieses Tarifkonflikts ins Spiel gebracht. „Herr Weselsky überspannt den Bogen immer weiter“, hatte der FDP-Politiker in Richtung GDL gesagt. (APA/Reuters/dpa)