Seite an Seite für das Feministische Magazin „Koralle“

Statt immer nur über Feminismus zu diskutieren, will das neue Magazin „Koralle“ mit dem Thema inspirieren.

Damit sich die Namensgebung des Magazins erschließt, ist ein kurzer Ausflug in die Zoologie notwendig. Was hat denn nun eine „Koralle“ mit Gendergerechtigkeit zu tun? Einige Arten der ozeanischen Nesseltiere sind wohl Zwitterwesen, andere wechseln überhaupt regelmäßig das Geschlecht. Diese Fluidität in Sachen Geschlecht soll demnach als vorbildlich gelten. „Außerdem ist so ein buntes Korallenriff doch auch ein schönes Bild für Diversität“, sagt Juliane Lehmayer. Die 30-jährige Oberösterreicherin ist Chefredakteurin des soeben erschienenen Magazins „Koralle“. Ein feministisches Magazin, das sich mit Literatur und Kunst im weitesten Sinne beschäftigt.

Dem Thema entsprechend feierte man die erste Ausgabe ausgiebig am internationalen Weltfrauentag - oder je nach Bubble: feministischen Kampftag - im ebenfalls noch nicht lang bestehenden Magazin- und Kunstbuchladen Softcover im sechsten Bezirk in Wien. Dort freute man sich über den regen Andrang und die daraus resultierende Platznot. Vier Frauen um die 30 aus der Linzer Umgebung stehen hinter der Publikation: Neben Chefredakteurin Juliane Lehmayer arbeitete auch Lisa Henhofer mit - gemeinsam betreiben sie auf Instagram den feministischen Buchklub @Will lesen -, genauso wie Julia Deutsch und Judith Kinzl. „Juliane und ich teilen eine große Leidenschaft für Literatur, daraus hat sich auch der Buchklub entwickelt. Sie hat mich dann davon überzeugt, dass daraus noch mehr entstehen kann“, sagt Lisa Henhofer. Ein Printprodukt nämlich, etwas zum Gestalten, Angreifen, Durchblättern. „Wir sind altmodische Seelen“, ist man sich unter den Initiatorinnen einig.