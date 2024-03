Babymamas-Buch: Die Frau mit der Babybrille

Was tun mit Baby? Seit zehn Jahren gibt Andrea Schöniger per Newsletter Tipps für Eltern, vom Kaffeehaus bis zum Museum. Jetzt auch in Buchform.

Es sind Fragen, die sich wahrscheinlich alle stellen, die kürzlich Eltern geworden sind: Was tun mit dem Baby, wenn man nicht gerade stillt oder Fläschchen gibt, durchnässte Bodys wechselt, kuschelt und schmust, sich wiedermal fragt, ob man das alles wohl halbwegs richtig macht, und das Kind in den Schlaf wiegt, um dann kurz auf die Couch zu sinken.

Spätestens wenn sich das Leben mit Kind nach den ersten harten Wochen (oder, kommt auch vor: Monaten) etwas eingespielt hat, haben viele doch wieder den Drang, rauszugehen. Nur: wohin, was tun? Andrea Schöniger beantwortet diese Frage seit mittlerweile zehn Jahren jeden Dienstag um 5.30 Uhr: mit ihrem „Babymamas“-Newsletter. Und nun auch auf Papier. In ihrem neuen Buch „Unterwegs in Wien“ hat die dreifache Mutter die besten Tipps aus diesen zehn Jahren zusammengestellt, von den besten kinderfreundlichen Restaurants der Stadt über Sommeraktivitäten bis zu Spielgruppen.

„Das erste Jahr ist speziell“

„Ich war viel unterwegs, als mein erster Sohn ein Baby war“, sagt Schöniger über die Anfänge von „Babymamas“. „Ich hab das nicht ausgehalten, immer daheim zu sein.“ Mit einer Freundin und deren Baby traf sie sich regelmäßig. Was sie beide vermissten: eine Plattform mit Aktivitäten und Tipps für Eltern mit Baby in Wien – speziell für das erste Lebensjahr. Da beide aus der Kommunikationsbranche kamen, war rasch die Idee geboren, das selbst in die Hand zu nehmen. „Das Babyalter ist der Fokus, denn mit einem Neugeborenen macht man ganz andere Dinge als mit einem älteren Kind“, sagt Schöniger. „Dieses erste Jahr ist auch deswegen so speziell, weil man da noch relativ viel für sich selbst macht.“ Zum Beispiel: mit einer Freundin ins Kaffeehaus gehen, wenn das Kindchen schläft.

Aber auch Rückbildung nach der Geburt ist so ein Thema. Die Spielgruppe, die in den ersten Lebensmonaten vor allem eine Möglichkeit ist, um andere Eltern zu treffen, die gerade ähnliche Zeiten durchmachen. Oder, für besonders motivierte Mütter und Väter: der Museumsbesuch, der Sportkurs mit dem Kind in der Trage, das Babykino am Vormittag. Auf der Webseite und im Newsletter gibt es auch aktuelle Veranstaltungsempfehlungen und genauso Tipps zu Themen, die einen im ersten Jahr umtreiben: Schlaf und Stillen, Zahnen und Beikost, Snackideen, Sonnenschutz und Kindergartenstart.

Stufen, Hochstuhl, Wickeltisch?

„Ich schreibe über die Dinge, die mich als Babymama interessiert hätten“, sagt Andrea Schöniger. Hätten, denn ihre eigenen Kinder sind aus dem Alter inzwischen draußen: Die Buben sind elf, zehn und acht Jahre alt. Für ihre Tipps hat sie nun teilweise andere Mütter mit jüngeren Kindern, die zuliefern. Aber: „Ich versuche auch immer alles mit der Babybrille zu sehen.“ Bei Lokaltipps fängt das nicht erst bei der Spielecke an – die es zumindest in Wien in Restaurants und Cafés nicht wahnsinnig oft gibt –, sondern schon beim Eingang: Gibt es Stufen? Gibt es Platz für den Kinderwagen, Hochstühle, Wickeltisch – und kümmert man sich um die Bedürfnisse von Eltern mit Baby überhaupt?

Dass die Plattform wie auch der Newsletter „Babymamas“ heißt – ohne Papas im Namen – ist mehr oder weniger historisch gewachsen, sagt Schöniger. Und erklärt sich auch dadurch, dass es im ersten Jahr eben primär die Mütter sind, die beim Baby zu Hause sind. „Natürlich sind die Väter auch willkommen“, sagt sie. Das zeigt sich auch im Buch: Das ist nämlich explizit ein Guide für Eltern mit Baby und Kleinkind. „Damit ihnen in der Karenz nicht die Decke auf den Kopf fällt.“