Kontrollbank-Chef Bernkopf: „Bei Zuschüssen ist das Geld einfach weg“

Das ist immer wieder der Fall, dafür gibt es viele Beispiele. Gerade bei Forderungen an souveräne Staaten hat sich gezeigt, dass diese in der Regel irgendwann an den ­internationalen Verhandlungstisch zurückkehren und eine Begleichung ihrer Auslandsverbindlichkeiten anstreben. Zum Beispiel die Übernahme der Verbindlichkeiten der Ex-GUS-Staaten durch Russland in den Neunzigerjahren. Diese Verbindlichkeiten wurden in der Folge von Russland im Rahmen der Pariser-Club-Umschuldung allesamt bezahlt.